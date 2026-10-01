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معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ۱۶ مرکز تحقیقات تخصصی در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود خداپناه شامگاه چهارشنبه (۹مهر) در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به اینکه در دانشگاه شهید چمران ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: این دانشگاه دارای ۱۸ دانشکده، ۷۰ گروه آموزشی و ۱۵۰ رشته /گرایش میباشد.
وی با بیان اینکه شرکتها و واحدهای صنعتی، اقتصادی و خدماتی همکاری تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه شهید چمران دارند، خاطر نشان کرد:در این دانشگاه ۱۶ مرکز تحقیقات تخصصی وجود دارد که از جمله آنها مرکز تحقیقات فولاد، صنعت نفت و پتروشیمی است که با مشارکت شرکتها و واحدهای صنعتی و اقتصادی ایجاد شدهاند که نیازهای پژوهشی خود را توسط استادان و پژوهشگران دانشگاه برطرف میکنند.
معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه شهید چمران بیان کرد: اعتبارات پژوهشی دانشگاه امسال ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است که در ابتدای تیرماه ایت اعتبار به طور کامل جذب شد و مجوز افزایش این اعتبار صادر و پیش بینی میشود این میزان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
دکتر خداپناه با اشاره به اینکه دانشگاه شهید چمران از نظر رتبه پژوهشی جز ۱۵ دانشگاه برتر کشور میباشد، عنوان کرد: این دانشگاه دارای کارگاهها و آزمایشگاههای مختلف میباشد و با توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرگزی، به یک آزمایشگاه استاندارد کشوری تبدیل شده است و هم اکنون آزمایشهای کالاهای اساسی که وارد کشور میشوند در این مرکز انجام میشود.
وی همچنین از پیش بینی جذب ۲ هزار دانشجو خارجی جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و گفت:مرکز زبان دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف آموزش زبان فارسی چهار شعبه در شهرهای نجف، بغداد، العماره و بصره ایجاد کرده است که دو مرکز دارای مجوز و دو مرکز دیگر بزودی مجوزهای آنها صادر میشود.
دکتر خداپناه از آمادگی کامل دانشگاه برای آموزش حضوری در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با مجوز وزارت علوم به استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان تا ۲۵ مهر فعالیت دانشگاه به صورت مجازی و از آن تاریخ فعالیتها به صورت حضوری خواهد بود.
وی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه حضور گسترده دانشجویان در این بخش خبر داد و اظهار کرد: بیشترین فعالیت فرهنگی در دانشگاه با محوریت بسیج دانشجویی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی دانشگاه انجام میشود و از جمله این برنامهها برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره) و حضور جامعه دانشگاهی در مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب و حضور و سخنرانی استادان دانشگاه در اجتماعات مردمی با موضوع تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در برنامه گفتوگو ویژه خبری ضمن اشاره به فعالیتهای این معاونت گفت: این معاونت در راستای خدمات به دانشجویان فعالیت میکند تا با آرامش مشغول به تحصیل و پژوهش باشند.
دکتر بابک محمدیان با بیان اینکه تسهیلاتی به دانشجویان از جمله پرداخت وامهای کمک آموزشی داده میشود، ادامه داد:در جهت کمک به دانشجویان متاهل وام کمک هزینه اجاره مسکن به آنها پرداخت میشود.
وی با اشاره به حمله متجاوزان آمریکایی به خوابگاه دانشجویی حضرت معصومه این دانشگاه در مرداد سال جاری بیان کرد: نقاط آسیب دیده این خوابگاه بازسازی شده است و تمامی خوابگاههای این دانشگاه آماده خدمت رسانی به دانشجویان میباشد.
وی از راه اندازی سامانه پایش و نظارت دانشجویی (پند) در دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد و خاطر نشان کرد: در این سامانه دانشجویان تمامی مطالبات خود را بیان و مسئولان دانشگاه در جهت پیگیری و اجرای آنها اقدام میکنند و این امر موجب ارتباط نزدیک دانشجویان با مسئولان دانشگاه شده است.
معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین فعالیت گروههای جهادی این دانشگاه با حضور دانشجویان را یکی از برنامههای مهم در بخش دانشجویی عنوان کرد و ادامه داد: حضور فعال در تمامی عرصههای جهادی از جمله اقدامات این گروههای جهادی میباشد.