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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از پوشش حمایتی ۶ هزار و ۷۰۹ خانوار برای بهبود تغذیه ۶ هزار و ۸۴۵ کودک زیر پنج سال استان در مرحله ششم طرح حمایتی بهبود تغذیه کودکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برهان صلواتی اظهار کرد: این تعداد کودک در دهکهای یک تا هفت درآمدی در استان مشمول برنامه بهبود تغذیه کودکان قرار گرفتند.
وی افزود: مرحله ششم کارت سرپرستان مشمول این طرح در سال جاری در راستای ارائه سبد غذایی به کودکان زیر پنج سال شارژ شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از نظارت بر اجرای طرح بهبود تغذیه کودکان توسط این اداره کل و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان خبر داد و گفت: در این مرحله از اجرای برای خانوارهای مشمول دهکهای اول تا پنجم، مبلغ ۲ میلیون تومان و دهکهای ششم و هفتم نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار برای خرید ۱۶ قلم کالای اساسی شامل برنج، حبوبات، شیرکم چرب، پنیر، ماست کم چرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر، میوه و سبزیجات شارژ شده است.
صلواتی ادامه داد: افراد بهرهمند از این یارانه تشویقی میتوانند با مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای و خرده فروشیهای متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی اعتبار آن را هزینه کنند.
وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح در گام نخست کودکان زیر پنج سال، از طریق پایش شاخصهای تن سنجی کودک (اندازه گیری قد و وزن و مقایسه با منحنیهای رشد) در پایگاهها و خانههای بهداشت به منظور کاهش و رفع سو تغذیه اعم از لاغری، کم وزنی و کوتاه قد شناسایی شده و پس از جمع بندی دادهها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی استانها، کودکان مبتلا به سو تغذیه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی میشوند.