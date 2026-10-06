تسریع تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نهضت توسعه عدالت آموزشی و تغییر رویکرد سوادآموزی از آموزش صرف خواندن و نوشتن به مهارت‌آموزی در استان سمنان تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در نشست مشترک نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و شورای آموزش و پرورش استان سمنان ، بر شتاب گرفتن روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این حوزه تأکید کرد و گفت: با تأمین اعتبار و رفع مشکلات، طرح‌های باقی‌مانده باید تا پایان مهر یا اوایل آبان به آموزش و پرورش تحویل شود.

محمدجواد کولیوند افزود: تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن فضا‌های مناسب برای دانش‌آموزان، از اولویت‌های حوزه عدالت آموزشی است و دستگاه‌های مرتبط باید برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها همکاری کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این نشست، پیشرفت فیزیکی طرح‌های باقی‌مانده نهضت عدالت آموزشی در استان را بیش از ۷۹ درصد اعلام کرد.

وی گفت: ۲۳ طرح نیمه‌تمام در این حوزه با زیربنای ۳۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و ۱۵۰ کلاس درس در حال پیگیری است که با رفع مشکلات و تأمین اعتبار، امیدواریم تا پایان مهر یا اوایل آبان به بهره‌برداری برسد.

در ادامه، نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان نیز برگزار شد و موضوع سوادآموزی و مهارت‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه سوادآموزی گفت: سوادآموزی نباید صرفاً به خواندن و نوشتن محدود شود، بلکه باید به سمت مهارت‌آموزی حرکت کند تا سوادآموختگان بتوانند از آموزش‌های خود در زندگی و اشتغال استفاده کنند.

در این نشست مقرر شد با امضای تفاهم‌نامه میان نهضت سوادآموزی استان و دستگاه‌های مرتبط، زمینه شناسایی، جذب و نگهداشت سوادآموزان تقویت شود.

کولیوند همچنین گفت: استان سمنان در زمینه سوادآموزی جایگاه برتر کشور را دارد.