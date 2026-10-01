ناگویا ۲۰۲۶؛ ملیپوشان جوجیتسو حریفان خود را شناختند
مراسم قرعهکشی مسابقات جوجیتسو بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد و ملیپوشان ایران حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای جوجیتسو بازیهای آسیایی آیچی ناگویا از فردا (جمعه دهم مهر) در سالن هنرهای رزمی شهر آیچی برگزار و سه نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند.
مسابقات جوجیتسو که از ساعت ۹ صبح به وقت محلی آغاز میشود در مبارزه فردا جمعه دهم مهر ماه پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم با عبدالباسط رحیمی از افغانستان مصاف خواهد داشت. در این وزن ۲۱ جوجیتسو کار حضور دارند.
در مبارزه ۱۱ مهر ماه نسیم محمدی در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم با چویی هی از کرهجنوبی و شهرزاد خوشنودزاده با یوشی ناگا از ژاپن مسابقه دارد. در این وزن ۲۳ جوجیتسو کار حضور دارند.