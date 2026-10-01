کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی با ارسال پیامی به رئیس جمهور چین اعلام کرد : کره شمالی قصد دارد روابط با چین را به سطح جدیدی ارتقا دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در پیام تبریکی که به شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین ارسال کرد، اظهار داشت که کشورش قصد دارد روابط خود با چین را به سطح جدیدی ارتقا دهد.

کیم از دستاورد‌های چین در سال‌های اخیر تمجید کرد و خاطرنشان کرد که این دستاورد‌ها قدرت ملی و جایگاه بین‌المللی این کشور را تقویت کرده و توانایی مردم چین را برای ادامه ساختن یک ملت قوی و دستیابی به رفاه ملی نشان داده است.