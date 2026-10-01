به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این رزمایش با رمز لبیک یا خامنه‌ای با نمایش توانمند‌های مردم خودجوش زنجان در پاسداری از خاک وطن در حال برگزاری است.

در این برنامه، مردم زنجان در قالب گردان‌های «جان‌فدا» حضور یافتند و قشرهای مختلف مردم از عشایر و کارمند و کارگر گرفته تا دانش آموز و دانشجو و بازاریان در صفوف منظم با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، هیهات من الذله، انتقام انتقام، ما همه سرباز توییم خامنه‌ای گوش به فرمان توییم خامنه‌ای بر ضرورت مقابله همه جانبه با استکبار جهانی به سرکردگی رژیم تروریستی آمریکا تاکید می کنند.