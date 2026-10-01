به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر ساسان زائری اظهار داشت: با آغاز فصل پاییز و افزایش احتمال شیوع بیماری‌های تنفسی، واکسیناسیون آنفلوانزا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امسال نیز با توجه به شرایط خاص کشور مرحله نخست تامین و توزیع واکسن آنفولانزا در استان بوشهر آغاز شده است.

وی عنوان کرد: واکسن توزیع‌شده در این مرحله از نوع واکسن ۳ ظرفیتی و تولید کشور چین است؛ توزیع این واکسن در استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا و دارو بین برخی داروخانه‌های منتخب بوده و باهدف دسترسی بهتر بیماران پرخطر صورت گرفته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: بیماران دارای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و بیمارانی که در معرض خطر بالای ابتلای به آنفلوانزا و عوارض آن قرار دارند در اولویت تزریق واکسن قرار دارند.

زائری گفت: در نوبت‌های بعدی با افزایش میزان واکسن تخصیص‌یافته به استان، توزیع واکسن به شکل گسترده‌تر انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: بهترین بازه زمانی جهت تزریق واکسن آنفلوانزا، از پایان شهریور تا اواسط پاییز است.