نمایشگاه هزار میدان، هزار بازار با هدف عرضه مستقیم محصولات زنان کارآفرین مشاغل خرد و خانگی در قائم شهر برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نمایشگاه هزار میدان، هزار بازار با هدف عرضه مستقیم محصولات زنان کارآفرین مشاغل خرد و خانگی در قائم‌شهر برپا شد.

یکی از بانوان کارآفرین حاضر در این نمایشگاه گفت: فعالیت خود را با بافندگی آغاز کرده و اکنون با استفاده از دستگاه بافندگی، پارچه و جاجیم تولید می‌کند و در کنار آن، لوازم‌التحریر از جمله جامدادی نیز تولید می‌کند.

وی افزود: با دریافت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۳ توانسته است دستگاه مورد نیاز خود را تهیه کند و با توسعه فعالیتش، از کار برای دیگران به یک کارآفرین تبدیل شود.

در این نمایشگاه، محصولات تولیدی زنان صاحب مشاغل خانگی به‌صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

شیرآقایی تسهیل گر بنیاد برکت گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از جمله مجموعه‌هایی است که در حوزه حمایت از کسب‌وکار‌های خانگی و خانه‌های کارآفرین فعالیت می‌کند و در سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از این بخش در سطح شهرستان قائمشهر اختصاص یافته است.

این نمایشگاه با همکاری فرمانداری شهرستان، سالنی را در اختیار بانوان کارآفرین قرار داده است تا بتوانند محصولات خود را بدون واسطه به شهروندان عرضه کنند.

نمایشگاه هزار میدان، هزار بازار از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن جهاد کشاورزی قائم شهر برای بازدید و خرید علاقه‌مندان، شهروندان قائم شهری و هم‌استانی‌ها دایر است.