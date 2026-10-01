حدود ۶۰ درصد پرونده‌ها در بخش باغبهادران به صلح و سازش منجر می‌شود و این میزان بالاتر از میانگین استانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی بخش باغبهادران با اشاره به افزایش دعاوی ملکی در بخش باغبهادران گفت: با توجه به توریستی بودن منطقه و حضور سرمایه‌گذاران، اختلافات ملکی یکی از موضوعات مهم در این حوزه است و حرکت مردم به سمت ثبت معاملات و استفاده از اسناد رسمی، نیازمند افزایش آگاهی حقوقی آنان است.

محمد شفیع‌زاده افزود: با توجه به نوع دعاوی در این منطقه، بر اساس سند تحول قوه قضائیه باید متناسب با نوع پرونده‌ها و ظرفیت‌های بومی، برای کاهش اختلافات و افزایش صلح و سازش برنامه‌ریزی شود.

اکبر پولادی، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در شرایط حساس کشور افزود: حوزه قضایی در جریان جنگ با ایستادگی و تلاش برای مردم، در برابر توطئه‌ها ایستاد و برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از خدشه‌دار شدن امنیت و آسایش مردم تلاش کرد.

علیرضا بصیری، فرماندار لنجان هم با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مردم گفت: مسئولان ادارات در لنجان باید همچون گذشته پیگیر حل مشکلات مردم باشند و دستگاه قضایی نیز همواره در مسیر حل مسائل و افزایش رضایتمندی مردم حرکت کرده است.

در این آیین ایوب مهرانفر به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی این بخش معرفی و از خدمات ابوالفضل فلاح‌دوست قدردانی شد.