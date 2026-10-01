به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از وزارت امور خارجه چین؛ «جیا گوئی ده» نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمان‌های بین المللی در سوئیس، در شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نمایندگی از ۷۱ کشور جهان، خواستار حاکم شدن یک نظام عادلانه معقول و فراگیر بر حقوق بشر جهان با هدایت «ابتکار حکمرانی جهانی» شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اوضاع پیچیده و بی‌ثبات کنونی جهان و مواجهه بودن نظام بین‌المللی حاکم بر حقوق بشر با ضرورت تعدیل‌های عمیق، چین چهار پیشنهاد را برای این منظور مطرح می‌کند

این پیشنهاد‌ها عبارتند از:

اول، پایبندی به یک رویکرد مردم‌محور در حقوق بشر که به مردم هر کشور اجازه می‌دهد با قضاوت در مورد وضعیت حقوق بشری خود، آن را بهبود بخشند و در راستای برآورده شدن نیاز‌های خود در این زمینه، از اهداف اصلی حاکمیت حقوق بشر محافظت کنند.

دوم، پایبندی بر اصل برابری حاکمیتی که تضمین‌کننده مشارکت، تصمیم‌گیری و بهره‌مندی همه کشور‌ها از حکمرانی جهانی حقوق بشر می‌شود و همچنین فراهم کردن شرایطی که صدای کشور‌های جهان جنوبی بیشتر شنیده شود و بر مبنای حمایت از اصول انصاف، بی‌طرفی، عدم گزینش و عدم سیاسی‌کاری و همچنین مشارکت در گفت‌و‌گو و همکاری بر اساس احترام متقابل باشد.

سوم، رعایت انصاف و عدالت و ابراز مخالفت با سیاسی‌کاری و ابزاری‌سازی حقوق بشر به گونه‌ای که تمامی انواع حقوق بشر مورد توجه قرار بگیرد و پیشبرد مداوم اصلاحات در حوزه حقوق بشر و حمایت از نهاد‌ها و کارشناسان حقوق بشر در انجام وظایف خود به صورت عینی و بی‌طرفانه باشد.

چهارم، پایبندی به حاکمیت حقوق بین‌المللی و حفاظت از اهداف و اصول منشور سازمان ملل به شکلی که موجب تضمین اجرای برابر و یکپارچه قوانین و مقررات بین‌المللی شود و مخالف استاندارد‌های دوگانه، دخالت در امور داخلی سایر کشور‌ها به بهانه مسائل حقوق بشری و تحمیل استاندارد‌های خود بر دیگران باشد.

با گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن ابتکار حکمرانی جهانی از سوی «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین، این پیشنهاد‌ها به نمایندگی از «گروه دوستان حکمرانی جهانی» مستقر در ژنو تهیه و ارائه شده است.. ایران نیز از اعضاء گروه دوستان حکمرانی جهانی است.