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با رسیدن ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به هزار مگاوات، تولید یکششم ظرفیت انرژی پاک کشور در استان مرکزی تحقق یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اعلام کرد: استان مرکزی با رسیدن ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به یکهزار مگاوات، سهمی قابلتوجه از ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور را به خود اختصاص داده است؛ در حالیکه مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور ۵۸۰۰ مگاوات است، ظرفیت خورشیدی استان مرکزی به یکهزار مگاوات رسیده؛ ظرفیتی که معادل یکششم ظرفیت خورشیدی کشور است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان مرکزی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق پاک، تقویت زیرساختهای شبکه و تسهیل حضور سرمایهگذاران در این حوزه ادامه دارد.