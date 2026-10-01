اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل با اعلام پایان فصل کوچ پاییزه، از عشایر مستقر در ییلاقات خواست برای پیشگیری از حوادث ناشی از سیلاب، رعدوبرق و کاهش دما، هرچه سریع‌تر ارتفاعات بالای ۲ هزار متر و حریم مسیل‌ها را ترک کنند.

هشدار به عشایر اردبیل برای خروج از ارتفاعات و مسیل‌ها

هشدار به عشایر اردبیل برای خروج از ارتفاعات و مسیل‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، با تاکید بر ضرورت انتقال عشایر باقیمانده در ییلاقات اظهار کرد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید و کاهش دما، عشایر باید برای حفظ جان و دام‌های خود به مناطق میان‌بند و قشلاقات منتقل شوند.

وی افزود: در مدت حضور عشایر در مناطق ییلاقی، اقدامات مختلفی برای حفظ سلامت جامعه عشایری انجام شد که از جمله آن می‌توان به واکسیناسیون ۳۵ هزار و ۵۰۰ رأس دام در برابر بیماری‌های دامی اشاره کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل ادامه داد: همچنین خدمات درمانی به ۷۱ خانوار عشایری ارائه و وضعیت سلامت ۱۲۴ سالمند نیز مورد پایش قرار گرفت.

پیرجاهد با اشاره به نقش مهم عشایر در اقتصاد و تأمین محصولات پروتئینی استان گفت: جامعه عشایری اردبیل حدود ۳۵ درصد گوشت قرمز و ۲۵ درصد لبنیات مورد نیاز استان را تولید می‌کند و به همین دلیل تأمین امنیت و پشتیبانی از مسیر‌های کوچ اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی از تجهیز مسیر‌های عشایری به ماشین‌آلات سنگین از جمله بیل مکانیکی و لودر خبر داد و افزود: این تجهیزات برای رفع مشکلات مسیر‌ها و تسهیل جابه‌جایی و کوچ عشایر به کار گرفته شده است.

علی اکبرنیا، کارشناس هواشناسی نیز با اشاره به احتمال وقوع رگبار‌های شدید، نسبت به اتراق عشایر در مسیل‌ها از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان هشدار داد و خواستار رعایت نکات ایمنی در این مدت شد.

وی بیان کرد: هرچند برای قله سبلان بارش برف پیش‌بینی نشده، اما احتمال وقوع رعدوبرق و سیلاب‌های ناگهانی در محدوده مشگین‌شهر تا زیوه وجود دارد و عشایر باید از حضور و اتراق در ارتفاعات بالای ۲ هزار متر خودداری کنند.

حاتم طهماس‌پور، مسئول پدافند غیرعامل اداره‌کل امور عشایر استان اردبیل نیز اطلاع‌رسانی مستمر، ارسال پیامک‌های هشدار و آموزش و توانمندسازی عشایر را از برنامه‌های مهم این مجموعه عنوان کرد.

وی گفت: برای افزایش ایمنی عشایر، استقرار ماشین‌آلات سنگین در ییلاقات و پایش مستمر وضعیت میان‌بند‌ها و مسیر‌های کوچ در دستور کار قرار گرفته است.

حسن قبادی، فرماندار نیر نیز از آمادگی ستاد مدیریت بحران این شهرستان برای پشتیبانی از کوچ عشایر باقیمانده در ییلاقات خبر داد.

وی همچنین از راه‌اندازی نانوایی ویژه برای رفع نیاز عشایر به نان خبر داد و افزود: تشکیل خانه‌های هلال عشایری و اجرای طرح امدادگر عشایر نیز با هدف ارتقای سطح ایمنی و توان امدادی جامعه عشایری در دستور کار ستاد مدیریت بحران قرار دارد.