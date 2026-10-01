به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با حکم حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت، امید داوری به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال کشور معرفی شد.

داوری از ملی‌پوشان پرافتخار اسکیت رولبال ایران است و سابقه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را در کارنامه دارد.

وی پیش از این نیز در قامت سرمربی تیم ملی، موفق به کسب نشان برنز مسابقات قهرمانی جهان اسکیت رولبال ۲۰۲۵ در دبی شده است.

رولربلیدینگ یا اسکیت روبال یکی از زیرمجموعه‌های ورزش اسکیت است که در دهه‌های اخیر به شکل رقابتی و تفریحی رواج یافته و با تجهیز به کفش‌های اسکیت (با چرخ‌های نوین) و پیست‌های مخصوص، مسیر تازه‌ای در ورزش همگانی و تخصصی گشوده است.

در ایران با گسترش امکانات ورزشی شهری و افزایش علاقه‌مندان، اسکیت روبال از حالت سرگرمی به عرصه‌ای رسمی‌تر تبدیل شده؛ به گونه‌ای که مسابقات محلی، باشگاه‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشی برای آن شکل گرفته است، نقش این رشته در تقویت تعادل، توان بدنی و سلامت عمومی نیز مورد تأکید کارشناسان است.