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مسئول کمیته حقوق ورزشی کیش، اعلام کرد: همزمان با هفته تکریم سالمندان و در راستای ترویج آگاهیهای حقوقی، میز خدمت حقوقی کمیته حقوق ورزشی کیش در میدان ساحل کیش برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیما کاظم نیا گفت: همزمان با هفته تکریم سالمندان و در راستای ترویج آگاهیهای حقوقی، میز خدمت حقوقی کمیته حقوق ورزشی کیش با حمایت هیئت انجمنهای ورزشی منطقه آزاد کیش برپا میشود.
او افزود: میز خدمت حقوقی، امشب نهم مهر و همزمان با برگزاری دویست و پانزدهمین شب از حماسه خیابان در میدان ساحل کیش، از ساعت ۲۱ پذیرای ساکنان و گردشگران و سالمندان است.
مسئول کمیته حقوق ورزشی کیش، خاطرنشان کرد:کارشناسان کمیته حقوق ورزشی کیش، پرسشها و دغدغههای حقوقی ساکنان و گردشگران را در فضایی تخصصی و صمیمانه پاسخگو خواهند بود.