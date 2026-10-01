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۲۳۰ تن عسل طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ توسط زنبورداران بهشهر تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر از تولید ۲۳۰ تن عسل طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.
سید اسماعیل حسینی گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۳۰ تن عسل توسط زنبورداران شهرستان بهشهر تولید شده است.
وی افزود: زنبورداری از فعالیتهای مهم بخش کشاورزی شهرستان بهشهر است که علاوه بر تولید عسل و فرآوردههای مرتبط، از طریق گردهافشانی و بهبود فرآیند تولید محصولات کشاورزی، در افزایش بهرهوری باغات و مزارع نیز نقش دارد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بر حمایت از زنبورداران و توسعه زنبورداری اصولی تأکید کرد و گفت: ارتقای دانش فنی بهرهبرداران، توجه به سلامت و تغذیه کلنیها، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از روشهای نوین مدیریت زنبورستانها میتواند زمینه افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات زنبورداری را فراهم کند.
حسینی افزود: توسعه زنجیره تولید و توجه به فرآوری و بستهبندی محصولات زنبورداری از راهکارهای افزایش ارزش افزوده این بخش و تقویت اقتصاد بهرهبرداران است.