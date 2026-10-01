به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر از تولید ۲۳۰ تن عسل طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

سید اسماعیل حسینی گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۳۰ تن عسل توسط زنبورداران شهرستان بهشهر تولید شده است.

وی افزود: زنبورداری از فعالیت‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان بهشهر است که علاوه بر تولید عسل و فرآورده‌های مرتبط، از طریق گرده‌افشانی و بهبود فرآیند تولید محصولات کشاورزی، در افزایش بهره‌وری باغات و مزارع نیز نقش دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بر حمایت از زنبورداران و توسعه زنبورداری اصولی تأکید کرد و گفت: ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، توجه به سلامت و تغذیه کلنی‌ها، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از روش‌های نوین مدیریت زنبورستان‌ها می‌تواند زمینه افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات زنبورداری را فراهم کند.

حسینی افزود: توسعه زنجیره تولید و توجه به فرآوری و بسته‌بندی محصولات زنبورداری از راهکار‌های افزایش ارزش افزوده این بخش و تقویت اقتصاد بهره‌برداران است.