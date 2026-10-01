آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان‌های حاجی آباد و بشاگرد رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: امروز دریا بویژه در محدوده‌ی دریای عمان و تنگه هرمز مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا گاهی به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

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حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمد شناور‌های سبک صیادی و تفریحی خودداری شود و تدابیر لازم در بنادر استان برای آمد و شد ایمن سایر شناور‌ها صورت پذیرد.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز جمعه در استان ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: عصر جمعه از سرعت باد جنوب شرقی بر روی دریا کاسته خواهد شد، اما با توجه به تداوم وزش باد‌های سطحی جنوب شرقی خصوصا در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز تا ظهر شنبه، توصیه می‌شود آمد و شد شناور‌های سبک با احتیاط صورت بپذیرد.

به لحاظ دمایی از روز‌های ابتدایی هفته آینده، با کاهش رطوبت نسبی، بیشینه دما با شیبی ملایم، روندی افزایشی خواهد داشت.