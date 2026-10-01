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معاون هماهنگی شرکت توانیر گفت: سلامت و ایمنی کارکنان مهمترین اولویت صنعت برق است و باید با رعایت اصول و مقررات ایمنی تلاش کنیم فعالیتها بدون حادثه ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکبر حسنبکلو در دومین همایش ملی بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه که به صورت برخط برگزار شد، با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار داشت: کارکنان این شرکت در روزهای سخت و جنگ در کنار مردم بودند و با تلاش خود چراغ روشنایی مردم را روشن نگه داشتند.
وی با اشاره به رشد شاخصهای ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در سالهای گذشته افزود: این شرکت در سالهای گذشته بیشترین رشد را در شاخصهای ایمنی داشته است و امیدواریم در سالهای آینده جایگاه چهاردهم بوشهر ارتقا پیدا کند.
در پایان این همایش همچنین به مناسبت روز ایمنی از نیروهای برتر این حوزه در استان بوشهر تجلیل شد.