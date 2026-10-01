به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر جابجایی محموله کلان لوازم الکتریکی قاچاق توسط افراد سودجو با خودرو‌های سنگین، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی شهرستان دیلم قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در بازرسی از یک دستگاه تریلی کانتینردار، انواع کالای الکتریکی و برقی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند گفت: در همین زمینه یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.