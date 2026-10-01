برنامه «راه همان است» با بازخوانی پیام رهبر انقلاب اسلامی به هفته دفاع مقدس و نمایش رادیویی «خانواده گو در میلان»، از شبکه های رادیویی صبا و نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «راه همان است» با بازخوانی پیام رهبر انقلاب اسلامی به هفته دفاع مقدس، ابعاد و مفاهیم این پیام را با حضور و تحلیل امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، بررسی می‌کند.

پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس، با تأکید بر درس‌ها و دستاورد‌های ماندگار این دوران و ضرورت تداوم عزت، اقتدار و انسجام ملی، محور این قسمت از برنامه «راه همان است» قرار گرفته است. در این برنامه تلاش می‌شود با نگاهی تحلیلی، مفاهیم و نکات مطرح‌شده در این پیام بازخوانی و ابعاد مختلف آن برای مخاطبان تبیین شود.

امیر دریادار سیاری نیز در سخنان اخیر خود به مناسبت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت بازگشت به ارزش‌های حاکم بر دوران دفاع مقدس و انتقال این مفاهیم به نسل‌های جدید تأکید کرده و روایتگری را از عوامل مهم ماندگاری این تجربه تاریخی دانسته است. او همچنین با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های دفاع مقدس با نبرد‌های سال‌های اخیر، بر لزوم بررسی درس‌ها و ارزش‌هایی که موجب ایستادگی و حفظ تمامیت ارضی کشور شد، تأکید کرده است.

«راه همان است» با هدف بازخوانی، تبیین و روایت پیام‌ها و دیدگاه‌های رهبر انقلاب اسلامی تولید می‌شود و در هر قسمت، یکی از پیام‌ها یا بیانات ایشان را با ارائه روایت‌ها و توضیحات تکمیلی، از زوایای مختلف بررسی می‌کند.

این برنامه امروز ساعت ۱۱:۳۰ به تهیه‌کنندگی الهه سلحشور از رادیو صبا پخش می شود.

نمایش رادیویی «خانواده گو در میلان» از مجموعه «شکل دگر خندیدن»، جمعه ۱۰ مهر از رادیو نمایش پخش می شود.

نمایش رادیویی «خانواده گو در میلان» داستان مهمانی موسیو گوشت‌قیمه در خانه گودرمیدان‌ها را روایت می‌کند، مهمانی‌ای که برخلاف انتظار او، به ماجرایی پرتنش و کمدی تبدیل می‌شود.

در این نمایش، موسیو گوشت‌قیمه که تنها به دنبال گذراندن شبی آرام است، پس از حضور در خانه گودرمیدان‌ها ناخواسته درگیر اختلافات زن و شوهری می‌شود و اتفاقات پی‌درپی، او را با موقعیت‌هایی مانند خیس شدن لباس، آسیب‌دیدگی و فرار از ترس آتش‌سوزی روبه‌رو می‌کند.

در این نمایش داریوش مودبیان، سهیلا غفاری‌راد، رامین پورایمان و شمسی صادقی ایفای نقش می‌کنند.

فرشاد آذرنیا تهیه‌کنندگی، سهیلا غفاری‌راد گویندگی، نرگس موسی‌پور افکتوری و مهدی سالک‌اردستانی صدابرداری این اثر را برعهده دارند.

«خانواده گو در میلان» نوشته ژرژ کورتولین و به کارگردانی داریوش مودبیان، ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، پخش و همان روز ساعت ۰۶:۳۰ و ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.