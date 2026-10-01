به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۹ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

آغاز سال جدید قانون‌گذاری؛ دستور کار فشرده مجلس

مجلس پس از ۵۱ روز وقفه بازگشایی می‌شود

پرونده صندوق‌ها به مجلس می‌رود

احتمال تشکیل کمیسیون تحقیق درباره بحران صندوق‌ها

بسته سیزدهم قضایی در دستور کار مجلس

محدودیت سنی و احراز هویت در شبکه‌های اجتماعی در راه مجلس

مقررات جدید برای پلتفرم‌های اقامت دیجیتال

رئیس بانک مرکزی به مجلس می‌رود

افزایش قیمت سوخت و پایان حمایت مالیاتی از بنزین

صباح

رشوه ۱۰۰ هزار دلاری را تعریف کرد؛ امام‌اوغلو سکوت کرد

از قونیه به جهان پیام برادری

جشن در تورکواز ادامه دارد

صفحه‌ای از کلاهبرداری ۱۱ میلیارد لیری

در نقطه صفر تاریخ

تکنوفست به پایان رسید

شایعه سلبریتی‌ها

جوان موتورسوار پس از برخورد خودروی فراری جان باخت

عملیات مواد مخدر در مالاتیا؛ ۴ نفر بازداشت شدند

ملیت

انتصاب‌های جدید ریاست‌جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شد

انتصاب معاونان جدید ریاست امنیت سایبری

انتصاب مدیرکل هوش مصنوعی بخش عمومی

پایان جلسه دادگاه پرونده امام‌اوغلو

برای بحث انتخابات زودهنگام هنوز وقت نرسیده است

ترامپ: ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی می‌کنم

کمین خونین در اسکی‌شهیر؛ فردی مقابل خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت

ینی‌شفق

از امام‌اوغلو پول را داخل کیسه می‌گرفتم

نسخه هشت‌ماده‌ای برای بازگرداندن اعتماد به صندوق‌ها

دادستان در تعقیب ۲۷۲ میلیارد لیر

پنج ویلا توقیف شد

پس از ۱۵ ژوئیه دست به کار شده بودند

پاکسازی در CHP؛ پنج رئیس به کمیته انضباطی

سیاست، درِ ورود به رانت نیست

ابهام در اتاق VAR

۲۱ هزار معلم در سامانه «اورژانس مدرسه» ثبت‌نام کردند

تکنوفست یک انقلاب اعتمادبه‌نفس است

ایمانم به قهرمانی کامل است

سوزجو

اگر سایان مخالف بود، الان در سیلیوری بود

برای صندوق‌باز‌ها پول هست، برای بازنشستگان نیست

اعتراض بازنشستگان به کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی

جمهوریت

وظایفشان را انجام ندادند

انتقاد از عملکرد نهاد‌های نظارتی در پرونده صندوق‌ها

بحث بر سر نحوه بازرسی و نظارت دولتی

نفس

۱۹ ماه پیش به هیئت بازار سرمایه هشدار داده بود

چرا با وجود هشدار‌های قبلی درباره صندوق‌ها اقدامی صورت نگرفت؟

کارار

فرد کلیدی در بازجویی

ادامه تحقیقات مالی و بررسی ارتباطات افراد در پرونده صندوق‌ها

ترکیه

حلقه محاصره در پرونده صندوق تنگ‌تر می‌شود

گسترش تحقیقات قضایی و مالی در پرونده صندوق‌ها

آکشام

بدون اینکه به من بدهند، نمی‌توانند بگیرند

ادامه تحقیقات درباره پرونده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ادعا‌های مالی

تورک‌گون

دست‌کاری‌کنندگان حساب پس خواهند داد

تحقیقات درباره ادعای دست‌کاری در بازار سرمایه

ادامه اقدامات قضایی در پرونده صندوق‌ها

دُنیا

از هر ۱۰۰ دلار کسری، ۷۹ دلار ناشی از انرژی و طلاست

سه بانک سرمایه‌گذاری و دو شرکت فاکتورینگ به TMSF واگذار شدند

تحولات بازار‌های مالی و وضعیت بانک‌ها در کانون توجه

ینی‌چاغ

بازنشستگان خطاب به دولت: ما را با گرسنگی مجازات نکنید

کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی بازنشستگان

بیرگون

مردم با شما خداحافظی خواهند کرد

انتقاد از سیاست‌های دولت و تحولات سیاسی ترکیه

کورکوسوز

با سپردن بره به گرگ، عدالت برقرار نمی‌شود

انتقاد از روند‌های سیاسی و قضایی

آیدینلیک

اولین تکلیف مجلس؛ توافق مکه

آغاز دوره جدید فعالیت مجلس

تحولات سیاست خارجی و منطقه‌ای

دریلیش پستاسی (Diriliş Postası)

چرخه رشوه ۵۰ میلیون دلاری

تحقیقات درباره ادعا‌های فساد و نقل‌وانتقالات مالی

میلات

هجوم حشرات

افزایش آفات و حشرات به یکی از موضوعات برجسته صفحه نخست تبدیل شد

ینی‌آسیا

سنگین‌ترین هزینه بحران صندوق بر دوش جوانان

ینی‌آکیت

نشانی جدید بی‌شرمی

ینی‌بیرلیک

رد آن تا پایان دنبال خواهد شد

تاکویم

عقل دولت وارد عمل شد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه انیس

شکست نقشه‌های شوم در افغانستان

وزیر صحت عامه از کارخانه تولید دارو‌ی بلاروس دیدن کرد

رئیس جمهور ایران بر ادامه همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با افغانستان تاکید کرد

روزنامه شریعت

پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان کوثر بیماری سرطان ضروری است

خط آهن چابهار؛ راهی تازه برای پیوند افغانستان با جهان

گسترش همکاری‌های فنی در بخش تولید گوشت میان ایران و افغانستان

وزیر سرحدات، اقوام و قبایل: در طول تاریخ کوچی‌ها از هیچ اشغالگری حمایت نکردند

روزنامه هشت صبح

غصب زمین و باج گیری از معدن کاران؛ ساکنان منطقه، مسئولان طالبان را متهم می‌کنند

پاکستان از کشته شدن ۲۲ تروریست در حملات هوایی در افغانستان خبر داد

جبهه آزادی از درگیری با طالبان در بدخشان خبر داد

یونیسف: بیش از یک میلیون کودک افغانستان تحت درمان سوء تغذیه قرار می‌گیرند

ایران طی شش ماه از ورود غیرقانونی بیش از ۱۴۵ هزار شهروند افغانستان به ایران جلوگیری کرد

روزنامه هیواد

افغانستان بانک: ارزش افغانی در برابر بسیاری از ارز‌ها کاهش یافته است

نامه اعتراضی افغانستان: پاکستان باید حسن همجواری را رعایت کند

ساده سازی فرآیند‌های اداری، صرفه جویی در وقت و هزینه مردم

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

شی جین‌پینگ: با عزم راسخ برای ساخت یک کشور قدرتمند و تحقق احیای ملی به پیش می‌رویم

جمهوری خلق چین هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت

مراسم برافراشتن پرچم چین در میدان تیان‌آن‌من برگزار شد

فضانوردان مأموریت شنژو-۲۳ به مناسبت روز ملی برای مردم چین پیام تبریک فرستادند

چین در آغاز برنامه پانزدهم پنج‌ساله، توسعه نوآوری علمی و فناوری را سرعت می‌بخشد

چین در بازی‌های آسیایی ناگویا به درخشش خود در جدول مدال‌ها ادامه داد

آتش‌سوزی در گذرگاه مرزی افغانستان و ایران؛ چند خودروی بزرگ در آتش سوختند

روزنامه چاینا دیلی

تهران اعلام کرد پاسخ رسمی آمریکا را دریافت کرده است

تلاش‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا برای جلوگیری از گسترش بحران ادامه دارد

ایران هفت شرط برای پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرد

قطر به تلاش‌های خود برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا ادامه می‌دهد

مراسم برافراشتن پرچم روز ملی چین در میدان تیان‌آن‌من برگزار شد

چین هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را جشن گرفت

قیمت نفت در پی ادامه بحران ایران افزایش یافت

روزنامه گلوبال تایمز

شی جین‌پینگ از قهرمانان ملی و شهدای چین تجلیل کرد

شاخص تولید چین در ماه سپتامبر به محدوده رشد بازگشت

چین از اول اکتبر تعرفه اضافی بر واردات گوشت گاو برزیل اعمال می‌کند

ارتش و گارد ساحلی چین در اطراف جزیره هوانگ‌یان گشت‌زنی کردند

چین: مخالفت با استقلال تایوان و حفظ ثبات در تنگه تایوان به نفع چین و آمریکا است

چین در برابر تلاش اروپا برای ایجاد ابزار تجاری مشابه قانون آمریکا پاسخ مناسب خواهد داد

یکی از شدیدترین پدیده‌های ال‌نینو ممکن است در ماه نوامبر به اوج برسد

سی‌جی‌تی‌ان

ایران اعلام کرد پاسخ رسمی آمریکا را دریافت کرده است

نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعا‌های آمریکا درباره هیئت ایرانی را رد کرد

گزارش درباره اخراج هیئت وزیر امور خارجه ایران از نیویورک از سوی وزیر خارجه آمریکا

مراسم برافراشتن پرچم به مناسبت هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین برگزار شد

آمریکا فرماندهی جدیدی برای جنگ خودکار ایجاد می‌کند

چین خواستار اصلاح نظام حکمرانی جهانی حقوق بشر شد

آمریکا تحقیقات درباره ایمنی محصولات هوش مصنوعی شرکت‌های بزرگ را آغاز کرد

روزنامه مردم

برگزاری مراسم رسمی هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در پکن

مراسم اهدای سبد گل به قهرمانان و شهدای ملی برگزار شد

شی جین‌پینگ: در مسیر جدید ساخت کشور مدرن و قدرتمند، تلاش و پیشرفت را ادامه می‌دهیم

تأکید شی جین‌پینگ بر تقویت خدمات عمومی و رفاه اجتماعی

چین و برونئی سی‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک را گرامی داشتند

چین بر تعمیق همکاری‌های چندجانبه و توسعه زیرساخت‌های پایدار تأکید کرد

چین و نزدیک به ۸۰ کشور خواستار اصلاح نظام حکمرانی جهانی حقوق بشر شدند

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۹ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

نخست‌وزیر تایلند اعلام کرد که سیل در این کشور فعالیت کارخانه‌ها را مختل کرده و پایتخت همچنان در معرض خطر قرار دارد

ماهاتیر نخست‌وزیر پیشین مالزی، پس از درگذشت همسرش برای مراقبت و معاینه در بیمارستان بستری شد

نگرانی آژانس پناهندگان سازمان ملل از بازگرداندن افراد به میانمار از سوی مالزی

نیو استریت تایمز

سیل باعث سرگردانی ۸۰۰۰ چمدان در فرودگاه بانکوک شد

شرکت‌های بزرگ نفتیِ برخوردار از نقدینگی بالا، با ضرورت بازنگری در استراتژی خود پس از جنگ احتمالی با ایران مواجه‌اند

ائتلاف به رهبری آمریکا به مأموریت خود در عراق پایان داد

مالزی و قطر خواستار پایان درگیری‌ها در غرب آسیا شدند

بانکوک پست

تایلند تلاش‌ها برای دستیابی به انرژی هسته‌ای را شتاب می‌بخشد

مالایی میل

از جامعه خلاق مالزی خواسته شد تا روایت‌های فلسطینی را زنده نگه دارند

استان پاتانی تایلند هدف انفجار بمب، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری قرار گرفت؛ تلفاتی گزارش نشده است

آسترو آوانی

مالزی منتظر پاسخ اندونزی در مورد کمک‌های مربوط به مه‌دود است

استار مالزی

ویتنام میزبان کنفرانس آسه‎آن درباره مقابله با فراریان، پناهجویان

آسترو آوانی

ایران پاسخ آمریکا را دریافت کرد، خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق سیگنال‌های جدیدی را در غرب آسیا ایجاد می‌کند