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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و بهبود عملکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمانها، از محورهای مهم در مسیر بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی در استان بوشهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجائی افزود: میزان شدت مصرف انرژی در ایران، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی، حدود ۲ تا بیش از ۵ برابر برخی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است و این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی را نشان میدهد.
وی با اشاره به وضعیت مصرف برق خانگی در استان افزود: سرانه مصرف برق خانگی به ازای هر مشترک در استان بوشهر حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ کیلوواتساعت است؛ در حالی که متوسط کشوری حدود ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوواتساعت است. این اختلاف، ضرورت اتخاذ راهکارهای مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها را دوچندان میکند.
رجائی با بیان اینکه اجرای مبحث ۱۹ نقطه شروع مدیریت انرژی در ساختمان است، بیان کرد: این مبحث با تمرکز بر بهینهسازی مصرف انرژی، زمینه طراحی و اجرای ساختمانهایی با عملکرد انرژی مناسب را فراهم میکند و رعایت الزامات آن باید به یکی از اولویتهای جدی در فرآیند ساختوساز تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: با توجه به سهم قابل توجه ساختمانها، بهویژه بخش خانگی، در مصرف انرژی، بهبود عملکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمان، کاهش اتلاف انرژی، افزایش آسایش حرارتی ساکنان، افزایش دوام و حفظ عملکرد ساختمان در دوره بهرهبرداری و حرکت به سمت ساختوساز با رویکرد بهرهوری انرژی و پایداری محیطزیست، باید در اولویت شورای فنی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دستگاههای اجرایی ذیربط و سازندگان قرار گیرد.