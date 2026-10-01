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تجمعات حماسی مردم مبعوث خراسان شمالی به ایستگاه دویست و چهاردهم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مبعوث دیار خراسان شمالی شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه با حضور پرشور و ایستادگی مقتدرانه در دویست و چهاردهمین شب حضور، با فریادهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل لرزه بر تن دشمنان اسلام انداختند و پیام وحدت و قدرت ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.
مردم ولایتمدار و مبعوث شده دیار گنجینه فرهنگها، با حضور گسترده و پرشور در تجمعات شبانه، بار دیگر حماسهای از جنس غیرت و ایستادگی را در تاریخ این استان به ثبت رساندند.
اقشار مختلف مردم از اقوام مختلف کرد و ترک و تات و ترکمن با بصیرتی مثالزدنی، ضمن تأکید بر لزوم وحدت و انسجام ملی، انزجار خود را از سیاستهای خصمانه دشمنان اسلام و انقلاب به نمایش گذاشتند.
دویست و چهاردهمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت مردم شهرستان فاروج