به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مبعوث دیار خراسان شمالی شامگاه چهارشنبه در تجمعات شبانه با حضور پرشور و ایستادگی مقتدرانه در دویست و چهاردهمین شب حضور، با فریادهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل لرزه بر تن دشمنان اسلام انداختند و پیام وحدت و قدرت ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.

مردم ولایت‌مدار و مبعوث شده دیار گنجینه فرهنگ‌ها، با حضور گسترده و پرشور در تجمعات شبانه، بار دیگر حماسه‌ای از جنس غیرت و ایستادگی را در تاریخ این استان به ثبت رساندند.

اقشار مختلف مردم از اقوام مختلف کرد و ترک و تات و ترکمن با بصیرتی مثال‌زدنی، ضمن تأکید بر لزوم وحدت و انسجام ملی، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه دشمنان اسلام و انقلاب به نمایش گذاشتند.

دویست و چهاردهمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت مردم شهرستان فاروج

مردم همیشه در صحنه اسفراین با حضور در دویست و چهاردهمین اجتماع مردمی، صحنه‌ای از همبستگی و وحدت ملی را رقم زدند و بر

.تداوم حضور در دفاع از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند

.