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مردم شهرستان دماوند در دویست و چهاردهمین شب شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر با حضور در خیابانها، ارادهای پولادین را در برابر جنگهای نظامی و اقتصادی دشمن به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و چهاردهمین قرار ایستادگی مردم ولایتمدار دماوند، شرکتکنندگان تأکید کردند که مقاومت آنان در برابر فشارات همهجانبه استکبار، فراتر از هر چالشی است. مردم دماوند در این اجتماع شبانه اعلام کردند هیچ جنگی نمیتواند اراده آنان را در هم بشکند یا آرمانهای والاست را متزلزل سازد و تا پیروزی نهایی در مسیر مقاومت استوار خواهند ماند.