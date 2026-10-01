به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسم بهره برداری از طرحهای صنعت برق در مشهد در جمع خبرنگاران افزود : دستیابی به این دانش، افتخاری ملی محسوب می‌شود و برخلاف تجربه‌های پیشین که متکی بر مهندسی معکوس و طرح‌های خارجی بود، این توربین کاملاً بر پایه دانش و توانمندی متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

او با اشاره به دستیابی متخصصان ایرانی به دانش فنی طراحی و ساخت توربین بادی بومی اظهار امیدواری کرد این توربین‌ها به‌زودی سهم قابل‌توجهی در سبد انرژی نیروگاهی کشور ایفا کنند.

علی آبادی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی در منطقه بی‌بدیل است و ظرفیت نیروگاهی کشور با بهره‌برداری از طرحهای اخیر، از مرز ۱۰ هزار مگاوات طی دو سال گذشته فراتر رفته است.

به گفته او، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی باعث شده است تا امروز در تراز نیروگاهی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته باشیم.

او ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور افزون بر ۱۰۳ هزار مگاوات است که سهم افزایش ظرفیت در ۲ سال اخیر به بیش از ۱۰ هزار مگاوات رسیده و تا پایان سال جاری این رقم با شتاب بیشتری افزایش خواهد یافت.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین انرژی زمستانی گفت: مردم شریف ایران با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در ایام پیش‌رو، ما را در عبور موفق از ناترازی احتمالی زمستان یاری کنند.

او افزود: با کمال تاسف به دلیل جنگ آمریکایی-صهیونیستی، بخش‌هایی از ظرفیت تولید انرژی کشور تحت تأثیر قرار گرفت که بخشی از آن‌ها ترمیم شده و بخش دیگر در حال جبران است.

توسعه زیرساخت‌های شبکه برق خراسان رضوی

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته در جهت کاهش تلفات شبکه برق اشاره کرد و گفت: توسعه خطوط انتقال و پست‌های برق در دستور کار جدی وزارت نیرو قرار دارد. در همین راستا، سه پست بزرگ برق در خراسان رضوی توسعه یافته و به بهره‌برداری رسیده است و یک پست دیگر در شهرستان گناباد افتتاح خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری برای پیشبرد طرحهای زیربنایی تصریح کرد: موفقیت در استفاده همزمان از ظرفیت سرمایه‌های داخلی و خارجی، در شرایط کنونی اقتصادی کشور دستاوردی حائز اهمیت است.

علی آبادی در خصوص وضعیت منابع آبی کشور نیز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف توسط شهروندان اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت منابع آبی متناسب با میزان بارش‌ها صورت می‌گیرد، اما برای تحقق اهداف تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی، نیازمند ذخیره‌سازی مناسب آب در پشت سدها هستیم.

سه طرح در حوزه برق دیروز (هشتم مهرماه) با حضور وزیر نیرو در مشهد به بهره‌برداری رسید.