به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه امسال در ۱۲ مرکز پرورش میگوی استان بوشهر در قالب ۳۶۳ مزرعه ذخیره سازی میگو انجام شده، گفت: امسال سطح زیر کشت در مزارع پرورش میگوی استان بوشهر ۴ هزار و ۲۵۱ هکتار است.

طیبه دهاز افزود: در حال حاضر از ۲۵۰ هکتار از اراضی پرورش میگوی استان بوشهر بیش از هزار و ۵۰۰ تن میگو برداشت شده است.

وی بیان کرد: ذخیره سازی در استان بوشهر از ۱۵ فروردین آغاز شد و تا پایان مرداد ادامه داشت و ۲۰ مرکز تکثیر هم همزمان کار خود را آغاز کردند.

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان اضافه کرد: ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه لارو در مزارع پرورش میگوی استان بوشهر ذخیره سازی شده است.

طیبه دهاز ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت پرورش میگو از چندین سال گذشته درگیر بیماری نکروز عفونی حاد هپاتو پانکراس است یکی از مواردی که باید به آن نگاهی اصولی داشت اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو است.