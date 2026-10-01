با وجود کاهش بارندگی در بیشتر مناطق تایلند، سیلاب همچنان بخش‌هایی از این کشور، از جمله بانکوک و مناطق مرکزی را درگیر کرده و مقام‌های تایلندی درباره افزایش سطح آب رودخانه‌ها در روز‌های آینده هشدار داده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس آخرین گزارش‌ها، سیلاب‌هایی که از ۱۶ سپتامبر آغاز شده، تاکنون ۲۹ استان و بانکوک را تحت تأثیر قرار داده و بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر با پیامد‌های آن روبه‌رو شده‌اند. شمار جان‌باختگان نیز به ۲۳ نفر رسیده است.

بارش‌های شدید در روز‌های گذشته، به‌ویژه در بانکوک موجب آب‌گرفتگی گسترده خیابان‌ها، منازل و مراکز تجاری شد. در برخی مناطق پایتخت طی تنها سه روز حدود ۳۲۰ میلی‌متر باران بارید؛ رقمی نزدیک به میانگین بارش یک ماه در این شهر.

مقام‌های بانکوک اکنون عملیات تخلیه آب از مناطق آب‌گرفته را افزایش داده‌اند و با کاهش بارندگی، سطح آب در بسیاری از کانال‌های پایتخت نیز رو به کاهش است؛ با این حال بخش‌هایی از شرق بانکوک همچنان با آب‌گرفتگی مواجه است.

همچنین به دلیل همزمانی افزایش سطح آب رودخانه‌ها با جزر و مد، به ساکنان بانکوک و هفت استان اطراف آن درباره احتمال طغیان رودخانه‌ها تا چهارم اکتبر هشدار داده شده است.

سیلاب همچنین فعالیت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل تایلند را مختل کرده است. چند کارخانه خودروسازی از جمله چهار کارخانه شرکت تویوتا به طور موقت فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و شرکت هواپیمایی تایلند نیز به دلیل اختلال در عملیات فرودگاه و کمبود نیروی انسانی، بخشی از پرواز‌های خود را لغو کرده است.

اداره هواشناسی تایلند نیز اعلام کرده است که اگرچه بارندگی در مناطق شمالی و مرکزی کشور موقتاً کاهش یافته، احتمال بازگشت بارش‌ها وجود دارد و یک سامانه بارشی جدید می‌تواند از پنجم تا دهم اکتبر بخش‌هایی از کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو خطر سیلاب ناگهانی و طغیان رودخانه‌ها همچنان پابرجاست.