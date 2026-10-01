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رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها گفت: افزایش هماهنگی میان شوراها کمک میکند از ظرفیت بالای شهرهای کشور، مدیریت شهری و مردم برای افزایش تابآوری در برابر مشکلات استفاده شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی چمران رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها با حضور در برنامه سلام خبرنگار از برگزاری هشتادمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها در شهر تاریخی اردبیل خبر داد.
وی گفت: براساس برنامهریزی انجامشده، مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها هر سه ماه یکبار در یکی از استانهای کشور برگزار میشود و در این نشستها مسائل و موضوعات مبتلابه شوراها بررسی و تصمیمهای مشترک اتخاذ میشود.
وی افزود: تصمیمهای اتخاذشده نیز با هماهنگی و در چارچوب قوانین، برای اجرا پیگیری خواهد شد.
رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها با اشاره به شرایط کشور و ضرورت افزایش تابآوری شهرها اظهار کرد: شوراها در شرایط کنونی همبستگی بیشتری دارند و باید برای افزایش تابآوری و مقاومت شهرها در برابر حملات و مشکلات، ظرفیتهای مدیریت شهری و مردم را به کار گرفت.
چمران با اشاره به تجربه شهرها در جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: در این حوادث، تجربه خوبی در زمینه افزایش تابآوری شهرها به دست آمد و مردم و مدیریت شهری در کنار یکدیگر برای حل مسائل و مشکلات ایستادند.
وی افزود: در بسیاری از شهرها، حتی پس از شدیدترین حملات، عملیات بازسازی و رفع آثار خرابیها با سرعت انجام شد و در برخی موارد تنها دو ساعت پس از بمباران، آثار تخریب تا حد زیادی برطرف شده بود.
رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها تأکید کرد: برگزاری این نشستها و افزایش هماهنگی میان شوراها کمک میکند از ظرفیت و توان بالای شهرهای کشور، مدیریت شهری و مردم برای افزایش تابآوری در برابر مشکلات استفاده شود.
چمران ابراز امیدواری کرد، نتایج هشتادمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها نیز مانند نشستهای گذشته، به بهبود خدمترسانی به مردم منجر شود.
وی در پایان گفت: هدف شوراها خدمت به مردم و تلاش برای تأمین آرامش، آسایش و سهولت در امور شهروندان است.