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مردم شهرستان قدس در دویست و چهاردهمین شب شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با حضور گسترده در خیابانها، همدلی همهجانبه را کلید تداوم مقاومت در میدان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه، در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت از اقشار نیازمند و تقویت انسجام اجتماعی را یکی از اقدامات حیاتی برای حفظ پایداری و استمرار مسیر مقاومت عنوان کردند.
مردم شهرستان قدس در این تجمع تأکید کردند که با همدلی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن، پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.