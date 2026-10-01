به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، هوا همراه با غبار محلی و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستان‌های حاجی آباد و بشاگرد رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در پاره‌ای نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور گفت: امروز دریا در محدوده‌ی دریای عمان و تنگه هرمز مواج پیش‌بینی و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا گاهی به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک صیادی و تفریحی خودداری و تدابیر لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: شرایط جوی و دریایی امروز تا جمعه در استان تداوم خواهد داشت و عصر جمعه از سرعت باد جنوب شرقی بر روی دریا کاسته، اما با توجه به تداوم وزش باد‌های سطحی جنوب شرقی خصوصا در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز تا ظهر شنبه، توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک با احتیاط انجام شود.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی از روز‌های ابتدایی هفته آینده، با کاهش رطوبت نسبی، مقادیر بیشینه دما با شیبی ملایم، روندی افزایشی خواهد داشت.