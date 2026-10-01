به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، رئیس‌کل دادگستری استان، در سخنانی با تأکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در تحقق اهداف قوه قضاییه، سرمایه انسانی را مهم‌ترین عامل پیشرفت دانست.

محمد باقر نریمانی با نگاهی انقلابی به وظایف شغلی، تصریح کرد: مردم ما در تمامی دوران‌ها پای انقلاب ایستاده‌اند و هر کارمند و مسئولی در هر جایگاهی که خدمت می‌کند، در واقع در حال انجام جهاد است.

نریمانی همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه قضا افزود: نیرو‌های قضایی بزرگترین خدمت را در راستای آرامش جامعه ایفا می‌کنند.

در بخش دیگری از این مراسم، معاون منابع انسانی قوه قضاییه با ابراز افتخار نسبت به خدمت‌گذاران در عرصه قضا، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنها، به واقعیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به سرعت تورم، افزایش حقوق‌ها به تنهایی پاسخگو نیست و تلاش بر این است تا مشکلات معیشتی و رفاهی به شکلی کارآمد و بنیادین حل و فصل گردد.

در پایان این آیین علاوه بر تجلیل از قضات نمونه کشوری و استانی از بسته‌های تولیدات چندرسانه‌ای، دستاورد‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی دستگاه قضا رونمایی شد.