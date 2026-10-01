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مردم شهرستانهای استان همدان در دویست و چهاردهمین شب شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با حضور گسترده در میادین شهر، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به عهد انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،در دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی، مردم ولایتمدار استان همدان بار دیگر با حضور پرشور در میدانها و خیابانها، همبستگی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه با سر دادن شعارهای خونخواهی و حماسی، بر لزوم حفظ انسجام اجتماعی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند.