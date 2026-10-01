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میدان آزادی اصفهان تا ساعاتی دیگر میزبان اجتماع باشکوه جان فدایان اصفهان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عموم مردم اصفهان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان، جوانان و نوجوانان، خانوادهها و همه اقشار مختلف مردم تا ساعتی دیگر با حضور پرشور و مسئولانه خود در رزمایش بزرگ «جانفدایان اصفهان»، جلوهای باشکوه از همدلی، انسجام و وحدت مردم این دیار را به نمایش میگذارند.
سخنگوی رزمایش جان فدایان اصفهان-نصفجهان، این رزمایش را اجتماعی باشکوه برای نمایش وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و اعلام آمادگی همهجانبه در برابر تهدیدات دشمنان دانست و گفت: این بار نیز اصفهان، روایتگر شکوه حضور مردم، ایمان، همدلی، ایثار و جانفدایی است.
محمد صافی افزود: برگزاری اجتماع بزرگ مردمی رزمایش جان فدایان اصفهان نصف جهان با شعار مردم اصفهانیم، جانفدای ایرانیم امروز پنج شنبه ۹مهرماه از ساعت ۱۴ از میدان آزادی اصفهان آغاز میشود و به سمت گلستان شهدا ادامه خواهد یافت.
وی از جمله اهداف اعلامشده این برنامه را دادخواهی و انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، پشتیبانی از نیروهای مسلح و حمایت از مسئولان کشور عنوان کرد.
وی از اقشار مختلف مردم درخواست کرد: تصاویر شهدا، پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچمهای مزین به نام ائمه اطهار (ع) و پیشانیبندهای فرهنگی و مذهبی و ... را همراه بیاورند.
محمد صافی افزود: گروهها و اقشار مختلف با لباسها و نمادهای مرتبط با صنف، مجموعه یا فعالیت خود در این برنامه شرکت میکنند تا تنوع اجتماعی و ظرفیتهای مردمی به نمایش گذاشته شود.