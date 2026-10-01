اکران آثار منتخب سی و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در خراسان جنوبی
۴ اثر منتخب از سی و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در هفته آینده در سینماهای خراسان جنوبی به روی پرده میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: ۴ اثر منتخب از سی و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در هفته آینده در سینماهای خراسان جنوبی به روی پرده میرود.
رمضانی افزود:نگهبان خورشید یکشنبه، یکی میاد دنبالم روز دوشنبه، عموی بچهها سه شنبه و شوتینگا روز چهارشنبه برای مخاطب کودک و نوجوانان روی پرده سینماهای خراسان جنوبی خواهد رفت.
وی افزود: در گروه اول استانهای البرز، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، قم، یزد، مرکزی، کرمان، فارس، سمنان، هرمزگان، جنوب کرمان و کهگیلویه و بویراحمد میزبان اکران فیلمهای این جشنواره هستند.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.