مالزی یورش بیش از هزار شهرک‌نشین صهیونیست و شماری از مقام‌های رژیم صهیونیستی به محوطه مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی را به‌شدت محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از تکرار این اقدامات شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ وزارت امور خارجه مالزی تأکید کرد: تکرار چنین یورش‌هایی، نقض جدی قوانین بین‌المللی و همچنین نقض وضعیت تاریخی و حقوقی حاکم بر قدس شرقی اشغالی و مسجدالاقصی به شمار می‌رود.

در بیانیه وزارت امور خارجه مالزی آمده است، این اقدامات را نمی‌توان صرفاً اقداماتی تحریک‌آمیز و موردی دانست، بلکه این اقدامات در چارچوب تلاش‌های مستمر رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت و ماهیت مسجدالاقصی و قدس شرقی اشغالی انجام می‌شود.

مالزی اعلام کرد، هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود در مسجدالاقصی را قاطعانه رد می‌کند و بر ضرورت احترام کامل به قداست مسجدالاقصی و حقوق دینی مسلمانان برای عبادت در این مکان مقدس تأکید دارد.

کوالالامپور همچنین از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواست برای متوقف کردن فوری این اقدامات، تدابیر فوری و عملی اتخاذ کند.

وزارت امور خارجه مالزی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی باید در قبال تلاش‌های مستمر برای تضعیف وضعیت تاریخی و حقوقی مسجدالاقصی پاسخگو باشد.

مالزی در پایان بار دیگر بر همبستگی خود با ملت فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان تأکید کرد و خواستار تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرز‌های پیش از سال ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی شد.