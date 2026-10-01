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مردم ولایتمدار شهرستان قرچک در دویست و چهاردهمین شب شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با حضوری پرشورتر از همیشه در خیابانها، بر تداوم مسیر خونخواهی و ایستادگی تا پیروزی نهایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه، خروج تروریستهای آمریکایی از عراق را یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا دانستند. مردم قرچک در این تجمع با سر دادن شعارهای حماسی، اعلام کردند که تا قصاص کامل جنایتکاران و دستیابی به پیروزی نهایی، با شعور و شور هرچه بیشتر در صحنه حضور خواهند داشت.