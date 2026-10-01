رئیس فدراسیون اسکیت در حکمی، امید داوری را به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال آقایان منصوب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت در حکمی، امید داوری را به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان آقایان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛

با سلام

احترامأ نظر به توانمندی، تجارب و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان آقایان فدراسیون اسکیت تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا اسکیت رولبال ۲۰۲۶ منصوب می‌گردید.

امید آن می‌رود با بهره‌مندی از تجارب کارشناسان و متخصصین این حوزه و هماهنگی لازم با فدراسیون اسکیت در انجام امور محوله موفق و در بر افراشتن پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران سربلند و پیروز باشید.