مردم شهرستان پاکدشت در دویست و چهاردهمین شب شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با حضور گسترده در میادین شهر، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به عهد انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی، مردم ولایت‌مدار پاکدشت بار دیگر با حضور پرشور در میدان‌ها و خیابان‌ها، همبستگی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه با سر دادن شعار‌های خون‌خواهی و حماسی، بر لزوم حفظ انسجام اجتماعی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان تأکید کردند. مردم پاکدشت در این تجمع اعلام داشتند که حضور مستمر در صحنه، پاسخی قاطع به توطئه‌های استکبار و گامی در راستای تحقق وعده‌های الهی و پیروزی نهایی حق بر باطل است.