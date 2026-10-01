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در دویستوچهاردهمین شب از تجمع های حماسی، مردم سراسر استان همچون شب های گذشته جلوه هایی از همسبتگی، عشق به وطن و حمایت از جبهه مقاومت را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاضران در این اجتماع بار دیگر بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.
حضور مستمر مردم ولایی وبصیر استان در تجمعهای مردمی شبانه روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاههای تاریخی، پای کار انقلاب و آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.
حضوری که نشان داد تهدید خارجی و فشارهای همهجانبه دشمن در بسیاری از عرصهها به بازآفرینی عشق به ایران بهمثابه امر مشترک و فراگیر و تبدیل تهدید به عاملیت اجتماعی برخاسته از متن جامعه انجامیده است.