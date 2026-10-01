پخش زنده
امروز: -
با حضور معاون پارلمانی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری واحد تولید تسبیحهای صادراتی و زینتی با اشتغالزایی حدود ۵۰ نفر در مراغه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جواد واحدی معاون امور مجلس و استانهای وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آیین افتتاح واحد تولید تسبیحهای صادراتی و زینتی در مراغه گفت: حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی از ویژگیهای این واحد تولیدی است.
واحدی ایجاد مهندسی معکوس را از خصوصیات ویژه واحد افتتاحی در مراغه دانست و افزود: این امر نشان دهنده به کارگیری فناوری در این کارگاه است که میتواند زمینه ساز خودکفایی باشد.
علی امیری راد فرماندار مراغه نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و میراثی این شهرستان خواستار توجه و نگاه ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای توسعه صنعت گردشگری شد.
امیری راد تعدد آثار، ابنیهها و محوطههای تاریخی و فرهنگی مراغه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: مراقبت، حفاظت و پاسداری از این تعداد آثار که برخی از آنها اهمیت جهانی دارند نیازمند مساعدت، همکاری و حمایتهای مالی و لجستیکی دولت میباشد.
وی توسعه صنعت گردشگری مراغه را مفید به حال اقتصاد منطقه و حتی کشور دانست و ادامه داد: شاید یکی از آثار و اماکن دیدنی، تاریخی و فرهنگی مراغه برای یک کشور جهت درآمدزایی بالا کفایت کند که ما همه را یکجا داریم، اما تاکنون از این داشتهها نتوانستهایم بهره برداری کامل کنیم.
امیری راد ادامه داد: رونق گردشگری مراغه نه برای این شهر، که برای شمال غرب و کل کشور میتواند مفید و موثر باشد.
گفتنی است این کارگاه با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومان با تولید ۲۰۰ هزار تسبیح بزرگترین واحد تولید تسبیحهای کهربا و سندلوس است که محصولات آن علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای ترکیه، عراق و عربستان صادر میشود.