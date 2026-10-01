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مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا در دویست و چهاردهمین شب شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر با حضور گسترده در میادین و خیابانها، بر همبستگی کامل با امر رهبری و تداوم راه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی، مردم شهرستان پیشوا با سر دادن شعارهای حماسی و خونخواهی، اراده راسخ خود را در مسیر پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع شبانه، حضور مستمر در صحنه را راهی برای مقابله با توطئههای استکبار و تأکیدی بر تداوم خط انقلاب دانستند. مردم پیشوا در این تجمعات، با تجدید میثاق با ولایت فقیه، اعلام کردند که تا دستیابی به پیروزی نهایی و تحقق عدالت الهی، در کنار هم و در مسیر رهبری استوار خواهند ماند.