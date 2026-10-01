یک پژوهشگر و شاعر فلسطینی با تأکید بر نقش هنر و ادبیات در حفظ هویت و روایت فلسطین، از جامعه هنری مالزی خواست با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، داستان‌ها و تجربه‌های مردم فلسطین را زنده نگه دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دکتر «ندا یونس» در گفت‌و‌گو با برنامه «فلسطین فراتر از تیترها؛ همبستگی جهانی از طریق هنر و موسیقی» شبکه برناما، از هنرمندان مالزیایی خواست با هنرمندان، شاعران و موسیقیدانان فلسطینی همکاری کنند و زمینه‌ای برای بازتاب تجربه‌ها و روایت‌های آنان فراهم کنند.

وی گفت: دانشگاه‌ها، مدارس و دیگر مراکز فرهنگی مالزی می‌توانند میزبان هنرمندان و اندیشمندان فلسطینی باشند و هنرمندان مالزیایی نیز با تولید شعر، رمان و دیگر آثار هنری، به بازتاب واقعیت‌های فلسطین کمک کنند.

این شاعر فلسطینی تأکید کرد آثار ادبی، به‌ویژه شعر و رمان، می‌توانند برای مدت طولانی‌تری از اخبار و مواضع سیاسی در حافظه مردم باقی بمانند و روایت فلسطینیان را حفظ کنند.

ندا یونس همچنین با اشاره به اهمیت مراکز فرهنگی و آثار تاریخی در نوار غزه گفت: این اماکن، پیوند مردم فلسطین با تاریخ، هویت، خاطرات و میراث فرهنگی آنان را حفظ می‌کنند.

وی با ابراز نگرانی از تخریب بنا‌های فرهنگی و تاریخی، کلیساها، موزه‌ها، آرشیو‌ها و کتابخانه‌ها در غزه، گفت: از بین رفتن این مراکز، ارتباط فلسطینیان با گذشته و میراث فرهنگی آنان را تهدید می‌کند.