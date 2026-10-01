به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی مقابل زوج ژاپنی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند.

شاهی و جمشیدی در تای‌بریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شوند.