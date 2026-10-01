ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود پدل مردان ایران به نیمهنهایی
تیم دو نفره پدل مردان کشورمان با شکست ژاپن به مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی مقابل زوج ژاپنی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.
ملیپوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند.
شاهی و جمشیدی در تایبریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمهنهایی شوند.