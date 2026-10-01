ملی‌پوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند.

شاهی و جمشیدی در تای‌بریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمه‌نهایی شوند.

همچنین تیم ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی با برتری ۲ بر صفر مقابل ژاپن، جواز حضور در نیمه‌نهایی این بازی‌ها را به دست آورد.

با توجه به حضور ۲ تیم پدل ایران در نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا، مدال برنز کشورمان در این رشته قطعی شد و تمرکز ملی‌پوشان کشورمان برای حضور در فینال است تا یک مدال طلا و نقره به نام ایران ثبت شود.

در نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم شاهی و جمشیدی با تیم مالزی و تیم روغنی و گلستان با برنده دیدار قطر و امارات دیدار خواهند کرد.

هدایت تیم‌های پدل ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا با داریوش صابر است.