ناگویا ۲۰۲۶؛ دو تیم پدل ایران به نیمهنهایی رسیدند
دو تیم پدل مردان کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا، جواز حضور در جمع ۴ تیم پایانی را به دست آوردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی مقابل زوج ژاپنی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.
ملیپوشان ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر یک از آن خود کردند، اما در ست دوم رقابت بسیار نزدیک دنبال شد و دو تیم به تساوی ۶ بر ۶ رسیدند.
شاهی و جمشیدی در تایبریک نیز ۷ بر ۵ پیروز شدند تا در مجموع با برتری ۲ بر صفر راهی نیمهنهایی شوند.
همچنین تیم ایران متشکل از حامی گلستان و آریا روغنی با برتری ۲ بر صفر مقابل ژاپن، جواز حضور در نیمهنهایی این بازیها را به دست آورد.
با توجه به حضور ۲ تیم پدل ایران در نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا، مدال برنز کشورمان در این رشته قطعی شد و تمرکز ملیپوشان کشورمان برای حضور در فینال است تا یک مدال طلا و نقره به نام ایران ثبت شود.
در نیمه نهایی این رقابتها تیم شاهی و جمشیدی با تیم مالزی و تیم روغنی و گلستان با برنده دیدار قطر و امارات دیدار خواهند کرد.
هدایت تیمهای پدل ایران در بازیهای آسیایی ناگویا با داریوش صابر است.