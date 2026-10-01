وی تصریح کرد:‌ با تخصیص این اعتبار هشت کیلومتر تعریض این جاده از سمت بجستان انجام شده و تعریض هشت کیلومتر دیگر از سمت گناباد و همچنین ساخت ۱۰ پل در حال اجرا است.

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی طرح دوبانده سازی جاده حادثه خیز گناباد به قاین را از دیگر طرحهای شاخص عمرانی در گنابادبرشمرد و افزود: دوبانده سازی این جاده به طول ۳۲ کیلومتر در دست اقدام است که ۲۹ کیلومتر آن در استان خراسان رضوی و سه کیلومتر در استان خراسان جنوبی است.

وی افزود: از ۲۹ کیلومتر این طرح که در استان خراسان رضوی و محدوده گناباد قرار دارد با پیگیری از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ۸۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت و مطالبات پیمانکار از این محل تامین و پرداخت شد و بقیه زیرساخت‌های آن تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

به گفته وی، از مجموع این ۲۷ کیلومتر باقی مانده زیرسازی ۱۸ کیلومتر آن انجام شده است و ۵۰۰ میلیارد ریال هم به تازگی بدین منظور تخصیص پیدا کرد.

محمد پور از پیشرفت ۹۰ درصدی زیرساختهای راه آهن بجستان به گناباد به عنوان قطعه نخست راه آهن مشهد، زاهدان به چابهار خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار به تازگی برای ساخت ایستگاه راه آهن گناباد اختصاص یافته است.