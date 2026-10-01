پیکر شهید تازه تفحص دفاع مقدس، علی‌اکبر گندمی امروز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در بهشت زهرا (س) تشییع و خاکسپاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر شهید تازه تفحص دفاع مقدس، علی‌اکبر گندمی امروز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در بهشت زهرا (س) تشییع و خاکسپاری می‌شود.

مجلس یادبود شهید شنبه ۱۱ مهر از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد الزهرا (س) واقع در خیابان شهید عراقی تهران برگزار می‌شود.

علی اکبر گندمی ۴ بهمن سال ۱۳۴۱ در تبریز چشم به جهان گشود. وی در ۲۱ اسفند سال ۱۳۶۵ در ۲۴ سالگی، در عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به شهادت رسید. پیکرش پس از حدود ۴۰ سال با تلاش گروه‌های تفحص شهدا، پیدا و هویتش شناسایی شد.