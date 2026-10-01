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«تورال گنجه » خواننده خردسال و پرآوازه اردبیلی، با اجرایی خیرهکننده، تحسین حاضران و داوران را برانگیخت و موفق به دریافت جایزه ویژه جشنواره سراسری موغام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اختتامیه باشکوه ششمین جشنواره سراسری موغام که با حضور اساتید برجسته موسیقی و مقامات عالیرتبه کشوری و استانی برگزار شد، نام یک هنرمند ۸ ساله بار دیگر بر سر زبانها افتاد. «تورال گنجه اردبیلی» خواننده خردسال و پرآوازه اردبیلی، با اجرایی خیرهکننده، تحسین حاضران و داوران را برانگیخت و موفق به دریافت جایزه ویژه جشنواره شد.
تورال گنجه که با وجود سن کم، تسلطی حیرتانگیز بر دستگاههای پیچیده موسیقی موغام دارد، در شب اختتامیه این رویداد ملی، قطعه ماندگار و دشوار «نوای میناب» را به روی صحنه برد. او با تسلط بر اجرا و درک عمیقش از گوشههای آوازی، فضایی سحرانگیز در سالن بین المللی خاوران تبریز ایجاد کرد که با استقبال گرم و تشویق بیامان حضار همراه شد.
تورال گنجه، زاده اردبیل و از چهرههای آیندهدار موسیقی آذربایجان، پیش از این نیز با حضور در محافل هنری مورد توجه قرار گرفته بود، اما درخشش او در این دوره از جشنواره موغام، مهر تأییدی بر نبوغ ذاتی این هنرمند خردسال بود. منتقدان موسیقی حاضر در جشنواره، اجرای او را نه تنها از نظر تکنیکی، بلکه از حیث «بیان احساسی» و «احترام به اصالت دستگاههای موغامی» ستودند.
در بخش پایانی مراسم، تورال گنجه برای دریافت جایزه ویژه هیئت داوران به روی صحنه فراخوانده شد. استاندار تبریز با حضور در جایگاه، ضمن تقدیر از این هنرمند خردسال، او را "سفیر کوچک فرهنگ و موسیقی فاخر منطقه" خطاب کرد و جایزه ویژه ششمین جشنواره سراسری موغام را به دستان کوچک، اما هنرمند او سپرد. این لحظه، نمادی از حمایت مسئولان فرهنگی از رویش نسلهای تازه در مکتب موسیقی آذربایجان تلقی شد.
این موفقیت برای تورال گنجه، تنها یک پایان نیست؛ بلکه آغازی برای مسیر بلندمدت هنری اوست. تورال که اکنون در حال برنامهریزی برای پروژههای خلاقانه بزرگ تری میباشد حالا با حمایت اهالی هنر و این جایزه ملی، گامی به واقعیت نزدیکتر شده است.
در شرایطی که حفظ اصالتهای فرهنگی در میان نسل جدید اهمیت دوچندانی یافته است، ظهور پدیدهای، چون تورال گنجه نویدبخش آیندهای درخشان برای موسیقی دستگاهی و مقامی است. جامعه هنری تبریز و دوستداران موسیقی موغام، این موفقیت بزرگ را به تورال گنجه و خانواده هنردوست او تبریک گفته و برای این "اعجوبه موسیقی" روزهای سرشار از افتخار آرزومندند.