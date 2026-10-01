مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، با تأکید بر خط قرمز بودن نظام مقدس اسلامی، خواستار پاسخ قاطع و بدون مصلحت‌اندیشی مسئولان در راستای قصاص جنایتکاران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام باقربیک مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در دویست و چهاردهمین شب اجتماع خونخواهی امام شهید در میدان امام خمینی شهرستان قرچک اظهارداشت: ما مردم غیور و همیشه در صحنه، که سال‌هاست با قدرت و اقتدار پای حفظ کیان ایران اسلامی و ولایت فقیه ایستاده‌ایم، امروز نیز با همان عهد دیرین، استوارتر از همیشه اعلام می‌داریم که پاسداری از این نظام مقدس، خط قرمز ماست و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی افزود: خطاب به رؤسای محترم قوه مجریه، مقننه و قضائیه؛ فریاد ما امروز مطالبه‌گری است. ما به عنوان وارثان خون‌های پاک، خواستار اقدام عاجل، قاطع و بدون مصلحت‌اندیشی در راستای قصاص جنایتکاران «اپستینی» و ایادی استکبار هستیم. از مسئولان انتظار داریم با اقتدار انقلابی، پاسخی درخورِ این گستاخی‌ها بدهند.

باقربیک گفت: خون‌خواهی ما تنها یک کلمه نیست؛ یک نقشه راه برای بشریت است. این مطالبه، آغازی است برای پایان دادن به حیات ننگین رژیم غاصب صهیونیستی و محو کامل این غده سرطانی از نقشه جهان؛ چرا که بقای آنها، تهدیدی برای امنیت و آرامش تمام آزادی‌خواهان عالم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: هدف غایی ما، نابودی کامل مستکبران عالم است. ما خواهان برچیده شدن بساط ظلم و جور خون‌آشامان مزدور و ستمگر در سرتاسر گیتی هستیم تا جهان از شر شیاطین بزرگ و کوچک پاک‌سازی شده و عصر عدالت واقعی فرا برسد.

وی افزود: دشمن بداند که ما با آنها نه تنها اختلاف سیاسی، که «پدرکشتگی» داریم. دست‌های آلوده آنها به خون امام شهیدمان و شهدای سرافراز «مدرسه شجره طیبه میناب» و تمامی شهدای رمضان، هرگز فراموش نخواهد شد؛ این خون‌ها، موتور محرکِ اراده ما برای انتقام سخت است.

باقربیک گفت: وعده نهایی ما، تحقق حاکمیت مسلمانان و مظلومین عالم بر مستکبران است. ما با اتکا به نصرت الهی، کمر همت بسته‌ایم تا پرچم عدل و داد را بر قلل رفیع جهان به اهتزاز درآوریم و راه را برای طلوع خورشید ولایت عظمی (عج) هموار سازیم.