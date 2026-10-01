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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ایلام، از تصویب اعتباری برای ایجاد ۳۸۵ فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: این تسهیلات از طریق بانکهای ملی، ملت و کشاورزی پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《حمید احمدی》معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ایلام با اعلام این خبر گفت: این اعتبار برای ایجاد ۳۸۵ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان تصویب شده و این تسهیلات از طریق بانکهای ملی، ملت و کشاورزی به متقاضیان دارای شرایط پرداخت میشود.
وی با تأکید بر مراجعه فوری مددجویان معرفیشده به بانکها اظهار کرد: همه مددجویانی که نام آنان برای دریافت این وام در مرحله نخست اعلام شده، باید تا ۲۰ مهرماه امسال برای تشکیل پرونده اقدام کنند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ایلام افزود: متقاضیان پس از تشکیل پرونده و با هماهنگی ادارههای کمیته امداد در شهرستانهای محل سکونت خود، برای انجام مراحل قانونی به شعب بانکهای یادشده مراجعه میکنند.
احمدی درباره اعتبارات اشتغالزایی استان گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی و استانی برای ایجاد دو هزار شغل در سال جاری پیشبینی شده که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان آن از سوی ستاد مرکزی به بانکهای عامل اعلام شده است.
وی اولویت پرداخت تسهیلات را با کسانی دانست که در کوتاهترین زمان برای تکمیل پرونده و ارائه مدارک اقدام کنند.
پیش از این نیز ناصر مرادی پویانی، مدیرکل کمیته امداد ایلام، از جذب ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی و ایجاد دو هزار و ۴۶۸ فرصت شغلی در سال گذشته خبر داده بود.
بر پایه آخرین دادهها، ۲۹ هزار خانوار با جمعیت ۷۰ هزار نفر در استان ایلام از خدمات حمایتی کمیته امداد بهرهمندند.