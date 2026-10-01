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رزمایش بزرگ جان فدایان اصفهان نصف جهان با شعار ما مردم اصفهانیم جان فدای ایرانیم و هدف نمایش همبستگی اجتماعی، آمادگی و ظرفیتهای مردمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اجتماع عظیم گروههای مختلف مردم از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان، پزشک و پرستار، استادودانشجو و دانش آموز تا کارگر و مهندس و عموم مردم تصاویر شهدا و پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچمهای مزین به نام ائمه اطهار (ع) و پیشانیبندهای فرهنگی و مذهبی و ... را به همراه آوردهاند.
مسیر سه کیلومتری میدان تاریخی آزادی تا حریم ملکوتی و عطر آگین گلستان شهدای اصفهان تکهای از بهشت شاهد حماسهای دیگر برای دفاع از وطن در تاریخ انقلاب اسلامی است.
گزارشی از احمدرضا عظیمی خبرنگار صداوسیمای اصفهان
دلارمردان و شیرزنان وطن در نصفجهان امروز با قدمهای استوار سینه خود را سپر بلای مام میهن کردهاند و مسیر عشق و دلدادگی را راهپیمایی میکنندتا بار دیگر به جهانیان ثابت کنند که اصفهان، تا پای جان برای ایران ایستاده است.
دلدادگان مسیر حق پس از پیمودن مسیرهای تعیینشده، در گلستان شهدای اصفهان میعادگاه پایانی گرد هم میآیند تا صدای واحد مقاومت را به گوش جهانیان رساندند.
محمد صافی سخنگوی رزمایش جانفدایان اصفهان نصف جهان گفت: بیش از سی میلیون نفر از هموطنان غیور در پویش سراسری جانفدا ثبت نام کردهاند که سهم استان شهیدپرور اصفهان از این دریای خروشان، فراتر از یک میلیون نفر بوده است.
وی افزود: دادخواهی و انتقام خون رهبران شهید و شهدای گلگونکفن جنگ تحمیلی بهویژه شهدای عملیات رمضان، اعلام بیعت مجدد و ناگسستنی با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، و همچنین پشتیبانی قاطع از نیروهای مسلح و حمایت همهجانبه از مسوولان خدوم کشور از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
این اجتماع عظیم و بینظیر در دیگر شهرستانهای این استان پهناور هم برگزار شد.