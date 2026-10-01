به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکزسرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیشب در آیین بهره‌برداری از یکی از هتل‌های اصفهان با اشاره به روند توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور گفت: ۲۳ طرح گردشگری در این استان از منابع صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده که اصفهان از این نظر فاصله قابل توجهی با استان بعدی دارد که ۱۵ طرح در آن تأمین مالی شده است.

علی اصغر شالبافیان افزود: از مجموع طرح‌های تأمین مالی‌شده در اصفهان، چهار طرح مربوط به هتل‌های چهار و پنج ستاره است که بخشی از آنها تا پایان سال تکمیل می‌شود و چهار طرح دیگر نیز در رده هتل‌های یک تا سه ستاره قرار دارند.

وی گفت: هزار و ۴۲۱ طرح در طول دو سال اخیر به بهره‌برداری رسیده و در همین دوره نیز ۱۷۶ هتل و واحد‌های اقامتی مشابه افتتاح شده است.

رئیس مرکزسرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: مجموعه مشوق‌هایی که در سال‌های اخیر برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شده، در کنار حمایت‌های مالی و قانونی، زمینه را برای تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری فراهم کرده است.

شالبافیان با بیان اینکه توسعه ظرفیت اقامتی اصفهان از الزامات افزایش گردشگری ورودی به کشور و استان است، گفت: یکی از محدودیت‌های مهم اصفهان در سال‌های گذشته، کمبود ظرفیت هتل‌ها متناسب با تقاضای گردشگران ورودی بود و توجه ویژه به طرح‌های اقامتی در این استان با هدف جبران این کمبود و نزدیک شدن ظرفیت اصفهان به استاندارد‌های مورد نیاز گردشگری انجام شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از توافق برای تأمین ۱۲ همت منابع مالی برای طرح‌های گردشگری خبر داد و افزود: در این چارچوب ۱۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ همت از منابع بانک ملی اختصاص می‌یابد و تفاهم‌نامه مربوط به آن نیز به امضا رسیده است.

شالبافیان گفت: با رویکرد جدیدی که در حوزه گردشگری شکل گرفته، دولت، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در قالب تفاهم‌نامه‌های جدید به دنبال ایجاد سازوکار‌های مناسب‌تر برای تأمین مالی پروژه‌های گردشگری هستند و میزان منابع اختصاص‌یافته در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی با اشاره به شرایط اجرای طرح‌ها افزود: برنامه زمان‌بندی اولیه طرح ۱۸ ماه تعیین شده بود، اما با وجود تمام مشکلات و حوادثی که در کشور رخ داد، عملیات اجرایی در مدت ۱۲ ماه به پایان رسید.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از پیگیری معافیت‌های مرتبط با یکی از هزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری معافیت کامل در این بخش اخذ شده است.